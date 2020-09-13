Андреа Пирло итальянский тренер

Мы пробуем разные варианты. В первом тайме играли с четырьмя защитниками, во втором – с тремя. Ребята привыкают к новому виду работы, они веселятся. Мне как можно скорее нужен нападающий, но трансферное окно длинное, и у нас есть время поработать.

Евро-футбол.ру

07:35