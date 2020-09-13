«Ювентус» разгромил «Новару» в первом матче под руководством Пирло
«Ювентус» одержал победу над «Новарой» в товарищеском матче. Встреча, которая прошла на базе туринского клуба, завершилась со счетом 5:0. Счет открыл форвард Криштиану Роналду на 20-й минуте.В источнике Мы пробуем разные варианты. В первом тайме играли с четырьмя защитниками, во втором – с тремя. Ребята привыкают к новому виду работы, они веселятся. Мне как можно скорее нужен нападающий, но трансферное окно длинное, и у нас есть время поработать.Евро-футбол.ру07:35