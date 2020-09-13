«Ювентус» разгромил «Новару» в товарищеском матче

«Ювентус» одержал победу в товарищеском матче с «Новарой» (5:0). В составе победителей отличились Криштиану Роналду, Аарон Рэмси, Марко Пьяца, Маноло Портанова и Ханс Николусси Кавилья.