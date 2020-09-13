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«Ювентус» разгромил «Новару» в товарищеском матче
NEWS.am Sport
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«Ювентус» одержал победу в товарищеском матче с «Новарой» (5:0). В составе победителей отличились Криштиану Роналду, Аарон Рэмси, Марко Пьяца, Маноло Портанова и Ханс Николусси Кавилья.В источнике
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