«Ювентус» сегодня может стать чемпионом Серии А

Если сегодня «Ювентус» обыграет «Удинезе», то он увеличит отрыв до девяти баллов. Туринцы могут досрочно стать победителем Серии А. Этот титул команда может получить в девятый раз подряд.