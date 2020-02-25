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«Ювентус» сыграет с «Интером» при пустых трибунах из-за коронавируса
Вести.Ru
  • Известия0:27
Центральный матч 26-го тура серии А состоится при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса. В общей сложности без зрителей будут проведены шесть игр, пишет издание Football Italia со ссылкой на министра молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафору.В источнике
Винченцо Спадафора
Итальянский политик
Приняты меры, запрещающие любые мероприятия до воскресенья. Изначально ограничения были в регионах Ломбардия, Венето и Пьемонт, но теперь они коснулись также Фриули — Венеции-Джулии, Эмильи-Романьи и Лигурии.
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Официально: «Ювентус» - «Интер» и еще 4 матча Серии А пройдут без болельщиков из-за коронавируса

Футбол России 17:05
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В Серии А подтвердили, что «Ювентус» и «Интер» сыграют без зрителей

ProstoProSport 16:40
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Серия А подтвердила, что матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры пройдут без зрителей из-за коронавируса

Sports.ru 16:26
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