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«Ювентус» сыграет с «Интером» при пустых трибунах из-за коронавируса
Вести.Ru
  • Известия0:27
Центральный матч 26-го тура серии А состоится при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса. В общей сложности без зрителей будут проведены шесть игр, пишет издание Football Italia со ссылкой на министра молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафору.В источнике
С чего всё начиналось
По словам Спадафоры, которые передаёт Football Italia, в регионах, где активно распространяется коронавирус, был введён запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе и спортивных.
RT на русском 04:16
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Матч «Ювентус» – «Интер» и еще 5 игр 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Sports.ru 06:38
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«Ювентус» — «Интер» и ещё 5 матчей Серии А пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

Чемпионат 03:59
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Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Metaratings 04:08
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