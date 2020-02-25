«Ювентус» сыграет с «Интером» при пустых трибунах из-за коронавируса

Центральный матч 26-го тура серии А состоится при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса. В общей сложности без зрителей будут проведены шесть игр, пишет издание Football Italia со ссылкой на министра молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафору.