«Ювентус» сыграет с «Интером» при пустых трибунах из-за коронавируса
Центральный матч 26-го тура серии А состоится при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса. В общей сложности без зрителей будут проведены шесть игр, пишет издание Football Italia со ссылкой на министра молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафору.В источнике Приняты меры, запрещающие любые мероприятия до воскресенья. Изначально ограничения были в регионах Ломбардия, Венето и Пьемонт, но теперь они коснулись также Фриули — Венеции-Джулии, Эмильи-Романьи и Лигурии.