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«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
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«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1). Гости открыли счёт на 65-й минуте усилиями Криштиану Роналду.В источнике
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«Ювентус» проиграл «Вероне», несмотря на гол Роналду

Матч ТВ 16:43
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«Ювентус» сенсационно проиграл «Вероне», Роналду забил гол

Спорт-Экспресс 16:42
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Роналду забивает в 10 матчах чемпионата Италии подряд

Футбол России 17:18
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