НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГол Малиновского принес «Аталанте» гостевую победу над «Фиорентиной»Букмекеры считают «Интер» фаворитом миланского дерби«Сампдория» одержала волевую победу над «Торино»За «Аталанту» в Серии А забивают лишь иностранцыДуглас Коста: «„Верона“ всегда играет агрессивно»ГлавноеСборная России проиграла команде Швеции в матче Еврохоккейтура«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестомRT на русском«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол РоналдуSportLand24.ru13SportLand24.ruSports.ruMetaratingsГазета.RuPrognozistNEWS.am SportВести.RuSoccernews.ruLiveSport.ruТелеканал ОНТSport24.ruFootball-fun.ruBookmaker-ratings.ru«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1). Гости открыли счёт на 65-й минуте усилиями Криштиану Роналду.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Ювентус» проиграл «Вероне», несмотря на гол РоналдуМатч ТВ 16:43«Ювентус» сенсационно проиграл «Вероне», Роналду забил голСпорт-Экспресс 16:42Роналду забивает в 10 матчах чемпионата Италии подрядФутбол России 17:18Ещё по темеГол Малиновского принес «Аталанте» гостевую победу над «Фиорентиной»Букмекеры считают «Интер» фаворитом миланского дерби«Сампдория» одержала волевую победу над «Торино»За «Аталанту» в Серии А забивают лишь иностранцыДуглас Коста: «„Верона“ всегда играет агрессивно»ГлавноеСборная России проиграла команде Швеции в матче Еврохоккейтура«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестомНовости