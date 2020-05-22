НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Ювентус» возобновил переговоры с Райолой по трансферу Погба
Вести.Ru
  • Вести.Ru
  • Soccernews.ru
  • FootballHD
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • UA-Футбол
По информации французских СМИ, "Ювентус" начал переговоры с агентом Мино Райолой, чтобы подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.В источнике
Подробнее о событии
alt

СМИ: «Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Погба

Sport24.ru 19:21 
alt

«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба

Чемпионат 19:47
alt

«Ювентус» связался с Райолой на предмет трансфера Погба

REGNUM 19:34
реклама
Главное
Новости