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Газета.RuГазета.Ru
«Ювентус» ярко поздравил Роналду с 35-летием
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Туринский "Ювентус" торжественно поздравил форварда команды Криштиану Роналду с юбилеем. Напомним, что сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 35 лет.В источнике
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«Ювентус» поздравил Роналду с 35-летием

Soccer.ru 04:44 
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«Ювентус» поздравил Роналду с днём рождения

Евро-футбол.ру 02:23
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Роналду до преображения, главные трофеи, годы с Шейк и противостояние Месси. Фото карьеры

Чемпионат 03:09
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