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«Ювентус» красиво поздравил Роналду с 35-летием
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Сегодня, 5 февраля, нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 35 лет. в связи с этим туринцы поздравили игрока.В источнике
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Подробнее о событии
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«Лучший игрок всех времен». Сборная Португалии поздравила Роналду с 35-летием

Матч ТВ 06:05
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«Лучший игрок всех времен». Сборная Португалии поздравила Роналду с 35-летием

Sportbox.RU 06:05
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«Ювентус» поздравил Роналду с 35-летием

Soccer.ru 04:44 
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