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Газета.RuГазета.Ru
«Ювентус» ярко поздравил Роналду с 35-летием
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Туринский "Ювентус" торжественно поздравил форварда команды Криштиану Роналду с юбилеем. Напомним, что сегодня, 5 февраля, португальцу исполнилось 35 лет.В источнике
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Криштиану Роналду поздравил сам себя с днем рождения

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Роналду поздравил сам себя с юбилеем

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