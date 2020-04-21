Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая

Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет. После освобождения по УДО Мамаев заключил контракт с «Ростовом», а Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды.