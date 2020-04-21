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Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая
Петербургский дневник
  • Piter.tv0:46
Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет. После освобождения по УДО Мамаев заключил контракт с «Ростовом», а Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву отложили на 13 мая

Второй кассационный суд во вторник отложил на 13 мая рассмотрение жалоб защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого на приговор, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:20
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Суд перенес рассмотрение жалобы Кокорина и Мамаева: футболисты хотят добиться реабилитации

Спорт день за днем 06:11
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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву на 13 мая

Sports.ru 05:25
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Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая

Sportbox.RU 05:08
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