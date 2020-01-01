НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sports.ruSports.ru
Жамалетдинов перейдет из ЦСКА в «Уфу»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит карьеру в «Уфе».В источнике
Подробнее о событии
alt

Жамалетдинов будет выступать за «Уфу»

Футбол России 14:32
alt

«Уфа» согласовала трансфер форварда ЦСКА

Soccernews.ru 13:56
alt

СМИ: Форвард ЦСКА тренируется с «Уфой»

Матч ТВ 13:05
реклама
Главное
Новости