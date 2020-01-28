Жена Кокорина сообщила, что его перевели во вторую команду «Зенита»
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин проведет остаток сезона во второй команде "сине-бело-голубых", выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата России - первенстве ПФЛ. Об этом сообщила гражданская жена футболиста Дарья Валитова.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее жена Александра Кокорина в своем Instagram сообщила, что он отказал клубу "Сочи", где должен был на правах аренды играть до конца сезона, и по решению руководства "Зенита" будет переведен в фарм-клуб петербургской команды (" Зенит-2").
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