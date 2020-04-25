Жена Мамаева рассказала, употребляет ли Павел наркотики

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме». Один из пользователей спросил, не употребляет ли футболист наркотики.