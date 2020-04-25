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Жена Мамаева рассказала, употребляет ли Павел наркотики
Спорт-Экспресс
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  • Газета.Ru
  • КП - Ростов-на-Дону
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Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме». Один из пользователей спросил, не употребляет ли футболист наркотики.В источнике
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Жена Мамаева резко ответила на вопрос о наркотиках

Газета.Ru 06:35
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Жена Мамаева ответила на вопрос о возможном употреблении мужем наркотиков

Футбол России 06:10
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Жена Мамаева рассказала, употребляет ли Павел наркотики

Metaratings 05:35
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