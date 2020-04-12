RT на русском

Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции

Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, выразила возмущение введением штрафов за нарушение самоизоляции во время эпидемии коронавируса.