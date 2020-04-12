НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • FootballHD
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Чемпионат
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, выразила возмущение введением штрафов за нарушение самоизоляции во время эпидемии коронавируса.В источнике
44
Подробнее о событии
alt

Алана Мамаева о карантине: «Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Я не совсем врубаюсь»

Sports.ru 10:23
alt

Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции

RT на русском 09:32
alt

«Это вообще законно?» Жена Мамаева возмущена штрафами за нарушение самоизоляции

Sport24.ru 08:51 
реклама
Главное
Новости