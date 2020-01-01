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Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
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Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.В источнике
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Алана Мамаева о карантине: «Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Я не совсем врубаюсь»

Sports.ru 10:23
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Супруга Алана Мамаева усомнилась в законности штрафов за выход из дома

Bookmaker-ratings.ru 09:52
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Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции

RT на русском 09:32
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