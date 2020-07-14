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Жена Самохвалова: обещала, что выращу сына, а дальше хочу к Кеше
Футбол России
  • Футбол России
Обещала, что выращу сына, а дальше хочу к Кеше.В источнике
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Семин: если бы я знал о проблемах Самохвалова, я бы посоветовал ему прекратить занятия футболом

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Семин не знал о проблемах со здоровьем умершего воспитанника «Локомотива»

РИА Новости 10:06
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Семин — о смерти двух молодых игроков «Локомотива» за два года: «Есть определенная безответственность»

Sport24.ru 09:52 
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