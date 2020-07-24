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Жена Семака: я так устала от лицемерия и лжи
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна в своем инстаграме рассказала, что часто сталкивается с лицемерием. "Зенит" Семака досрочно стал чемпионом РПЛ сезона 2019/2020.В источнике
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Жена Семака: я так устала от лицемерия и лжи

Футбол России 09:37
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Жена Семака: «Я так устала от лицемерия и лжи»

Sport24.ru 08:50 
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