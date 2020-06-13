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Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
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Жена Игоря Смольникова, играющего на позиции защитника в ФК «Зенит», поделилась своими мыслями по поводу футбола.В источнике
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