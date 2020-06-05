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Александар Катаи покинул «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Сербский полузащитник Александар Катаи покинул "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает официальный сайт клуба MLS.В источнике
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