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Женский Евро-2021 перенесен на 2022 год
47 новостей
  • МИР 240:12
  • Piter.tv0:46
УЕФА объявил о переносе на год женского чемпионата Европы-2021. Таким образом, турнир пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.В источнике
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Евро-2020 сохранило название, несмотря на перенос турнира на 2021 год

Чемпионат 09:53
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Евро-2020 не переименуют, несмотря на перенос турнира на 2021 год

Sports.ru 10:49
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УЕФА: Евро-2020 сохранит прежнее название

Советский спорт 10:31
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