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Жерар Пике: «Думаю, сейчас будет сложно выиграть чемпионат»
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Думаю, сейчас будет сложно выиграть чемпионат.В источнике
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Жерар Пике: выиграть чемпионат будет тяжело — теперь не всё зависит от нас

Чемпионат 05:20
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Жерар Пике: «Барселоне» будет очень трудно выиграть чемпионат

Советский спорт 02:11
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Жерар Пике: «Если „Реал“ потеряет очки, это станет сюрпризом»

Матч ТВ 01:59
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