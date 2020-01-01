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Жерар Улье: «ПСЖ» и «Марсель» устроили заговор против «Лиона»
Sports.ru
  • Sports.ru
Советник президента «Лиона», бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье выразил мнение, что «ПСЖ» и «Марсель» объединились, чтобы повлиять на французское правительство.В источнике
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Жерар Улье: «„ПСЖ“ и „Марсель“ устроили заговор против „Лиона“, их покрывает правительство Франции»

Спорт-Экспресс 01:57
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«ПСЖ» и несколько других клубов Лиги 1 могут провести турнир в Катаре в июле

Sports.ru 02:35
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Улье: «ПСЖ и „Марсель“ сговорились против „Лиона“. Власти тоже замешаны»

Soccer.ru вчера в 22:53 
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