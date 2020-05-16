Жерар Улье: «ПСЖ» и «Марсель» устроили заговор против «Лиона»

Советник президента «Лиона», бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье выразил мнение, что «ПСЖ» и «Марсель» объединились, чтобы повлиять на французское правительство.