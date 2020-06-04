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Жером Боатенг: ни один ребёнок в мире не рождается расистом
Спорт-Экспресс
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  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Ни один ребёнок в мире не рождается расистом.В источнике
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Футболист «Баварии» Боатенг высказался о проблеме расизма

Газета.Ru 12:40
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Жером Боатенг: ни один ребёнок в мире не рождается расистом

Чемпионат 12:25
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Джером Боатенг: «Дети не рождаются расистами. Важно учить их, что расизм недопустим»

Sports.ru 11:47
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