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Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»
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Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.В источнике
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Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»

Спорт-Экспресс 17:45
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