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Российская газетаРоссийская газета
Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС
Матч ТВ
  • Piter.tv0:20
Неприличный жесть генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе в адрес болельщиков и слова критики в адрес РФС и РПЛ со стороны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина будут рассмотрены на заседании комитета по этике Российского футбольного союза.В источнике
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С чего всё начиналось
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Карпин отреагировал на решение РФС рассмотреть его высказывание на комитете по этике

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что комитет по этике РФС рассмотрит его критические высказывания о чемпионате России.
Чемпионат 10:12
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Комитет по этике РФС в пятницу рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

Sports.ru 14:43
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В пятницу РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Советский спорт 10:08
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В пятницу комитет по этике РФС рассмотрит жест гендиректора «Локомотива» и высказывания Карпина

Sport24.ru 10:03 
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