Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС

Неприличный жесть генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе в адрес болельщиков и слова критики в адрес РФС и РПЛ со стороны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина будут рассмотрены на заседании комитета по этике Российского футбольного союза.