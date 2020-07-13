Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС
Неприличный жесть генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе в адрес болельщиков и слова критики в адрес РФС и РПЛ со стороны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина будут рассмотрены на заседании комитета по этике Российского футбольного союза.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что комитет по этике РФС рассмотрит его критические высказывания о чемпионате России.