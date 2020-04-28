НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейЧемпионат Франции по футболу завершен досрочноDendi о замене KingR: «Ринат морально не выдержал поражений»Natus Vincere — Spirit. Прогноз: команды из СНГ устроят триллерОпубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2Sport24.ruЖиго: «Пришел в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»Sports.ru4Sports.ruLiveSport.ruФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессЗащитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско и рассказал о важности еврокубков.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Самюэль Жиго: «Я приехал в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»Sports.ru 11:50Жиго рассказал, в каком топ-чемпионате Европы хочет продолжить карьеруMetaratings 11:11Жиго: «Положение „Спартака“ расстраивает, я приехал играть в еврокубках»Евро-футбол.ру 10:07рекламаГлавноеФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейЧемпионат Франции по футболу завершен досрочноDendi о замене KingR: «Ринат морально не выдержал поражений»Natus Vincere — Spirit. Прогноз: команды из СНГ устроят триллерОпубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2Новости