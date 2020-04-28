НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат Франции по футболу завершен досрочно«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властейСКА объявил об уходе Коскиранты, Лехтеря, Зуба, Зубарева и БарабановаПанарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавирусаПрядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата РоссииSport24.ruЖиго: «Пришел в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»Футбол России1Футбол РоссииЗащитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско и рассказал о важности еврокубков.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Самюэль Жиго: Подписал контракт со «Спартаком», чтобы потом играть в европейских чемпионатахОлимпиада Токио 2020 10:22Самуэль Жиго: главная цель «Спартака» – победа в национальном кубкеГЛАС.RU 10:11Жиго: «Положение „Спартака“ расстраивает, я приехал играть в еврокубках»Евро-футбол.ру 10:07рекламаГлавноеЧемпионат Франции по футболу завершен досрочно«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властейСКА объявил об уходе Коскиранты, Лехтеря, Зуба, Зубарева и БарабановаПанарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавирусаПрядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата РоссииНовости