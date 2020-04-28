НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»Сезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенSmile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет»Тарасов объяснил, почему он показал футболку с изображением ПутинаСКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и ЗубареваSport24.ruЖиго: «Пришел в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»Sports.ru4Sports.ruLiveSport.ruФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессЗащитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско и рассказал о важности еврокубков.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Самюэль Жиго: «Я приехал в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»Sports.ru 11:50Жиго рассказал, в каком топ-чемпионате Европы хочет продолжить карьеруMetaratings 11:11Жиго: «Положение „Спартака“ расстраивает, я приехал играть в еврокубках»Евро-футбол.ру 10:07рекламаГлавноеТихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»Сезон французской Лиги 1 будет досрочно завершенSmile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет»Тарасов объяснил, почему он показал футболку с изображением ПутинаСКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и ЗубареваНовости