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Жиго: «Пришел в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»
Футбол России
  • Футбол России
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско и рассказал о важности еврокубков.В источнике
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Жиго поделился мнением о главном тренере «Спартака» Тедеско

МК-Спорт 12:32
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Жиго: Тедеско - умный тренер с хорошими человеческими качествами

РИА Новости 11:28
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Самюэль Жиго: Подписал контракт со «Спартаком», чтобы потом играть в европейских чемпионатах

Олимпиада Токио 2020 10:22
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