Жиго хотел бы поиграть в чемпионате Франции

Французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго признался, что хотел бы поиграть у себя на родине. Он никогда не играл в лиге 1. Ранее Жиго провел 33 матча в лиге 2 за «Арль-Авиньон».