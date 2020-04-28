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Жиго хотел бы поиграть в чемпионате Франции
LiveSport.ru
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Французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго признался, что хотел бы поиграть у себя на родине. Он никогда не играл в лиге 1. Ранее Жиго провел 33 матча в лиге 2 за «Арль-Авиньон».В источнике
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Защитник «Спартака» Жиго: «Я бы хотел выступать в Лиге 1»

REGNUM 10:57
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Защитник «Спартака» Жиго рассказал о желании поиграть в чемпионате Франции

Чемпионат 10:07
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Жиго хотел бы поиграть в чемпионате Франции

Спорт-Экспресс 09:42
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