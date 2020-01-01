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Жиго хотел бы поиграть в чемпионате Франции
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Французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго признался, что хотел бы поиграть у себя на родине. Он никогда не играл в лиге 1. Ранее Жиго провел 33 матча в лиге 2 за «Арль-Авиньон».В источнике
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