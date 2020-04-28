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Жиго: «Пришел в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско и рассказал о важности еврокубков.В источнике
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Самюэль Жиго: «Я приехал в „Спартак“, чтобы играть в еврокубках»

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Жиго рассказал, в каком топ-чемпионате Европы хочет продолжить карьеру

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Жиго: «Положение „Спартака“ расстраивает, я приехал играть в еврокубках»

Евро-футбол.ру 10:07
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