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Жиго заявил, что ему сложно дать оценку нынешнему сезону «Спартака»
Футбол России
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Газета.Ru
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о выступлении команды в текущем сезоне.В источнике
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Жиго: я убежден, что мы на правильном пути

Футбол России 04:30
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Жиго: «В этом сезоне были матчи, в которых мы показали, что у „Спартака“ есть классная команда»

Евро-футбол.ру 04:26
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Жиго заявил, что ему сложно дать оценку нынешнему сезону «Спартака»

RT на русском 03:54
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