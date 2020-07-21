«Локомотив» хочет подписать Жиркова на правах свободного агента

«Локомотив» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым. По информации источника, «Локомотив» ищет усиление под Лигу чемпионов на левый фланг, а потому обратил внимание на 36-летнего Жиркова, чей контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.