«Локомотив» хочет подписать Жиркова на правах свободного агента
«Локомотив» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Зенита» Юрием Жирковым. По информации источника, «Локомотив» ищет усиление под Лигу чемпионов на левый фланг, а потому обратил внимание на 36-летнего Жиркова, чей контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» по окончании сезона намерен подписать контракт с Юрием Жирковым, чье соглашение с «Зенитом» истекает нынешним летом. Железнодорожники, обеспечившие себе прямое попадание в Лигу чемпионов, таким образом хотят усилить левый фланг.