Жиров, Кутепов и Соболев вызваны в сборную России на матчи Лиги наций
Заявка игроков уже есть в открытом доступе. По сравнению с предыдущим составом, в российской сборной есть некоторые кадровые изменения. Так, например, неожиданно было встретить в обновлённом списке защитника Жирова, который сейчас выступает за клуб из Германии «Зандхаузен».В источнике Я непонаслышке знаю уровень Второй Бундеслиги. Теперь у нас есть возможность посмотреть на Жирова и сравнить его с теми игроками, которые у нас есть.Честный рейтинг букмекероввчера в 11:53
Metaratings вчера в 11:00