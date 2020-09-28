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Жиров, Кутепов и Соболев вызваны в сборную России на матчи Лиги наций
Sports.ru
  • CT news0:57
Заявка игроков уже есть в открытом доступе. По сравнению с предыдущим составом, в российской сборной есть некоторые кадровые изменения. Так, например, неожиданно было встретить в обновлённом списке защитника Жирова, который сейчас выступает за клуб из Германии «Зандхаузен».В источнике
Станислав Черчесов
футболист
Я непонаслышке знаю уровень Второй Бундеслиги. Теперь у нас есть возможность посмотреть на Жирова и сравнить его с теми игроками, которые у нас есть.Честный рейтинг букмекероввчера в 11:53
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«В Германии сразу стали называть Путиным». Черчесов вызвал в сборную защитника из второй Бундеслиги Жирова: кто он

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