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Жиру согласился перейти в «Тоттенхэм»
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Сообщается, что 33-летний Жиру дал согласен на переход в "Тоттенхэм". Теперь осталось договориться самим клубам. Контракт француза с "Челси" истекает летом 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
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Жиру готов перебраться в «Тоттенхэм»

Газета.Ru вчера в 14:36
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СМИ: Жиру согласился перейти в «Тоттенхэм»

Матч ТВ вчера в 10:53
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Жиру готов перейти в «Тоттенхэм»

Чемпионат вчера в 10:24
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