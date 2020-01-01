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Жиру отказался переходить в «Ньюкасл»
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру отказался переходить в «Ньюкасл» этой зимой. 33-летний форвард отклонил оба предложения «сорок», несмотря на желание сменить команду.В источнике
Подробнее о событии
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Жиру отказал «Ньюкаслу»

Soccer.ru 03:05 
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«Ньюкасл» не смог договориться о трансфере Жиру

Спорт-Экспресс 04:11
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Жиру отказался переходить в «Ньюкасл»

Sports.ru 02:49
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