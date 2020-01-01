Жоаозиньо не смог договориться с «Краснодаром»
Экс-хавбек "Динамо" Жоаозиньо, который после ухода из московской клуба стал свободным агентом, не перейдёт в "Краснодар". По данным "Чемпионата", Жоазиньо не смог прийти к соглашению с руководством "Краснодара".В источнике
С чего всё начиналось
Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо». Бело-голубых 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта.
Bookmaker-ratings.ru 03:32