Жоаозиньо не смог договориться с «Краснодаром»

Экс-хавбек "Динамо" Жоаозиньо, который после ухода из московской клуба стал свободным агентом, не перейдёт в "Краснодар". По данным "Чемпионата", Жоазиньо не смог прийти к соглашению с руководством "Краснодара".