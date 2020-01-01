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Жоаозиньо не смог договориться с «Краснодаром»
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Экс-хавбек "Динамо" Жоаозиньо, который после ухода из московской клуба стал свободным агентом, не перейдёт в "Краснодар". По данным "Чемпионата", Жоазиньо не смог прийти к соглашению с руководством "Краснодара".В источнике
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С чего всё начиналось
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Жоаозиньо не вернётся в «Краснодар». Клуб и игрок не смогли договориться

Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо». Бело-голубых 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта.
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