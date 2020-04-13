Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию. 27-летний футболист выступает за московский клуб в аренде, а права на него принадлежат «Интеру».