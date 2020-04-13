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Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»
РБК
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в Португалию. 27-летний футболист выступает за московский клуб в аренде, а права на него принадлежат «Интеру».В источнике
Подробнее о событии
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Полузащитника «Локомотива» ждут в «Спортинге»

Sport.ru 11:14
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Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и перейти в «Спортинг»

Sport24.ru 10:32 
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Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в «Спортинг»

Sports.ru 10:08
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