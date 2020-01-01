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Жоау Мариу не уверен, что доиграет сезон в «Локомотиве»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • by.Tribuna.com
Португальский полузащитник московского Локомотива Жоау Мариу заявил о том, что он не уверен в том, сможет ли он завершить нынешний сезон в чемпионате России.В источнике
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Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем

Sportbox.RU 15:36
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Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем

Матч ТВ 15:36
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«Большая неразбериха». Жоау Мариу высказался о ситуации со своей арендой

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