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Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • by.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился мнением о том, что ждет его после возобновления футбольного сезона.В источнике
Подробнее о событии
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Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем

Sportbox.RU вчера в 15:36
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Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем

Матч ТВ вчера в 15:36
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«Большая неразбериха». Жоау Мариу высказался о ситуации со своей арендой

Чемпионат вчера в 15:23
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