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Жозе Моуриньо в очередной раз «прошелся» по работе судей в АПЛ
Sports.ru
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после матча 32-го тура Английской Премьер-Лиги против «Шеффилд Юнайтед» (1:3) прокомментировал работу судей в современном футболе.В источнике
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Жозе Моуриньо в очередной раз «прошелся» по работе судей в АПЛ

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Жозе Моуринью: «Теперь все судьи на поле — помощники арбитра, который сидит в комнате»

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Жозе: «На поле больше нет судьи»

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