Жозе Моуриньо в очередной раз «прошелся» по работе судей в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после матча 32-го тура Английской Премьер-Лиги против «Шеффилд Юнайтед» (1:3) прокомментировал работу судей в современном футболе. В источнике