Жозе Моуринью: «Клопп сказал, что „Ливерпуль“ – не олигарх. „Тоттенхэм“ тоже не может потратить целое состояние на игроков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что клубу нужно купить нападающего. В источнике